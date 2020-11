John Hurtig, hermano de García Belsunce: "La verdad no vende; Nicolás Pachelo mató a María Marta"

Primero fueron condenados por encubrimiento. 18 años después, los hermanos de María Marta García Belsunce quedaron sobreseídos este año ante la acusación que les hizo el fiscal que trabajó en la causa, Diego Molina Pico.

La serie El Carmel que la plataforma Netflix estrenó en noviembre ha generado un revuelo en uno de los casos más trascendentes del país en materia policial.

John Hurtig, medio hermano de la víctima, habló hoy en "Informados de todo", América, y manifestó su bronca contra los realizadores que no reflejaron lo que consta en la causa en la serie más vista de la plataforma por estos tiempos.

LEER TAMBIÉN: El sentido mensaje de Gisela Dulko a Fernando Gago tras anunciar su retiro: "Sos indestructible"

"Ellos nos contactan, nos dicen que van a hacer un documental, re buena onda, siempre me dijeron que iba a ser un documental donde iba a estar todo documentado. Yo estuve 4 horas hablando, me pusieron 10 minutos. Yo soy un idiota y le tengo que pedir perdón a mis hijos todos los días de mi vida porque esto ya había pasado. Nos comimos nosotros el peor garrón de la prensa, pero ellos eran muy chicos, los podíamos manejar. Ellos son grandes ahora, están las redes", afirmó John desde Córdoba donde reside desde hace algunos años.

Y agregó: "Me duele en el alma no haber estado más cerca y controlando ese documental. Pequé de ingenuo. Me repudio. Yo tendría que haber estado por mis hijos, mis amigos y toda la gente que siempre confió en nosotros. No había injerencia de parte nuestra. A nosotros nos pagaron los gastos, no te pagan la nota, ellos me llevaron a Buenos Aires, me pagaron todo".

Sobre el motivo por el que la familia decidió aceptar la propuesta de Netflix, Hurtig manifestó: "Pensé que esto era una reivindicación para mis hijos y mis amigos que confiaron en nosotros. Era como eso. Que vean la verdad, el expediente. Que vean a Molina Pico pero después contrastado con el expediente. Molina Pico, además de ser un inepto, podía ser buena persona. Él eligió, encima de que fue un inepto cuando llegó al velorio y no hizo lo que tenía que hacer, fue mala persona. Entonces con esto quedaba plasmado que fue así. Por eso dijimos que sí. La verdad, nos equivocamos".

"No lo pude ver todo. Cuando Molina Pico dice que fue un error no haber hecho la autopsia, no fue un error, fue un delito, error puede ser que yo tire el pituto, eso es un error, pero lo recompuse a los dos minutos: dije dónde lo tiré, lo busqué y se lo puse al fiscal y ni Molina Pico sabía que era una bala. Tuvo que llamar a un perito balístico. El perito le dijo que era una bala, que era una punta reventada contra algún lado, estaba deformado. Imaginate verlo decir que fue un error, no fue un error, fue un delito", afirmó sobre el rol de Molina Pico, fiscal de la causa, cuando se encontró con el cuerpo de María Marta muerto. Molina Pico no ordenó realizarle la autopsia al cuerpo y recién lo ordenó casi un mes después.

"Nos condenó para toda la vida porque dejó de ser objetivo. Faltó hablar un montón de gente que dijo de la relación divina que tenían María Marta y Carlos. Cosas que dijo Carlos que eran re linda para poner pero claro, no venden, vende mucho más esto que hicieron que la verdad. Seguimos en esa", remarcó.

LEER TAMBIÉN: Carina Zampini tras haberse contagiado de coronavirus: "Sigo sin síntomas por el momento"