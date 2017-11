Johana Lanzelotta relató el intento de secuestro: "Menos mal que corrí porque no sé si lo estaría contando"

La Tablada, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El intento de secuestro tiene una víctima que por cosas de la vida logra cierta exposición por ser hermana de un cantante tropical que participó con notoriedad del reality "Gran Hermano". Pero hechos como este hay miles y no siempre se saben. La zona esEl intento de secuestro tiene una víctima que por cosas de la vida logra cierta exposición por ser hermana de un cantante tropical que participó con notoriedad del realityPero hechos como este hay miles y no siempre se saben.





"Ya no se puede seguir así. Yo tengo mucho miedo por lo que me pasó", le dice a PrimiciasYa.com, Johana Lanzelotta, hermana del reconocido Brian quien anoche difundió este video donde seis personas intentaron secuestrar a la joven cuando regresaba a su casa después de una larga jornada laboral. le dice ahermana del reconocidoquien anoche difundió este video donde seis personas intentaron secuestrar a la joven cuando regresaba a su casa después de una larga jornada laboral.





Embed Hace una hora a prox quiseron subir a un auto a mi hermana johana ahi se ve el auto rojo y a tres personas bajar del mismo mi hermana empeso a correr y a gritar lo mas q pudo ,pudo llegar gritando a la puerta d emi casa y no pudieron subirla al auto por q gritaba tan fuerte q los vecinos escucharon estas son las camaras q hay en la esquina de mi casa a mi me robaron hace tres semanas ahora esto asi no se puede vivir mas la re puta madre pais de mierda en el q nos toca vivir no c si la querian robar o secuestrar tenemos miedo no c q hacer Una publicación compartida de BRYAN LANZELOTTA (@bryanoficialok) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 7:19 PST







"Pasé un momento muy feo. Venía del trabajo y me faltaban 15 pasos para llegar a mi casa. Cuando estaba por cruzar la esquina veo que un auto color bordó, en realidad no llegué a verlo bien, pero cuando estaba a punto de cruzar la esquina veo que dobla el auto y había como seis tipos adentro. Bajan dos, del otro lado, vi que abrieron la puerta para querer agarrarme y frené porque pensé que me quería preguntar de una calle. Ahí empezaron a apuntar y yo corrí gritando ´Vane, vane, ayudame´ (Vane es su hermana)", le contó Johana a este portal.





Y agregó: "Me empezaron a perseguir con el arma, apuntándome, yo le golpee la puerta a mi hermana hasta que me abrió y ellos pegaron la vuelta y se fueron. Nunca imaginé vivir esto. Ya no se puede vivir así. Yo siempre digo que el día que me roben paro y les doy todo. No sé qué me pasó. Sólo atiné a correr, que es lo peor que uno puede hacer porque el otro está armado. Atiné a correr y menos mal que lo hice porque si no me agarraban, y no sé si lo estaría contando".

Embed Vamos por otro logro masss!!#emergencias!!!gracias graciasss Una publicación compartida de johana lanzzelotta (@johana21ok) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 12:43 PDT



Johana se levanta todos los días a la 6 de la mañana. Trabaja durante todo el día y recién llega a su casa a las 21.30. Es madre y se esfuerza para mantener a la menor de la mejor manera posible. Pero si ayer no empezaba a correr y a gritar hoy la noticia sería otra.



"Justo por donde yo camino, mismo lugar que hago todos los días. Ahí había una cámara y grabó todo pero no se pudo ver la patente. La policía cayó a los 40 minutos después de cinco llamados que le hicimos pero no pudieron hacer nada porque no se ve la patente del vehículo".





Cabe destacar que hace pocas semanas Brian fue asaltado en esa misma cuadra. Justo cuando bajaba de su auto con dinero para pagarle a la persona que cuida de su hermano, ladrones se acercaron, lo amenazaron con una maza y le llevaron la mochila con la plata.

Embed Todo pasa, todo llega... Una publicación compartida de johana lanzzelotta (@johana21ok) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 7:09 PDT



"A mi hermano le robaron en la puerta de mi casa. No sé si son los mismos. Yo sé que no se puede vivir así. A mi hermano le robaron hace tres semanas, a mi sobrino también, a mi tía, y a mí me quisieron levantar porque si me hubiesen querido robar bajaba uno y me sacaba las cosas. Acá se bajaron muchos para llevarme. No sé si es porque saben donde vivimos o porque mi hermano vivía antes acá. Pero que nos tienen fichados, seguro", agregó Johana.

Embed Como te extraño bebe!!ya en dias aca en casitaa con el amor de mi vidaaa Una publicación compartida de johana lanzzelotta (@johana21ok) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 8:23 PDT



Y finalizó: "No sé cómo seguir porque me levanto a las 6 para poder ir a trabajar y vuelvo a las 9 y media de la noche. Ayer tomé otro colectivo para que se me haga más corto el viaje. Ahora estoy yendo al trabajo y me siento muy asustada, perseguida, ver el video, pasar por esa esquina, estoy con mucho miedo, hoy a la noche no sé que voy a hacer porque estoy con mucho miedo, hay que seguir, no queda otra. Quiero que esto se sepa porque hoy zafé yo pero esto pasa cotidianamente".