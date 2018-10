Joel Ledesma: "No estuve bien pero físicamente estaba realmente para atrás"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Hablando se entiende la gente y yo ya le pedí disculpas a mi coach y a Anamá, con quien está todo bien. Veremos si sigo", comenzó el bailarín.

"Yo quiero seguir con Anamá porque aparte de estar trabajando es mi amiga y no la voy a dejar en banda. El grupo se armó lindo y sería lamentable dejarlo. Veremos qué dice la producción pero yo me tengo fe", añadió.





Y reconoció: "No estuve bien pero físicamente estaba realmente para atrás. Odio faltar pero no podía ir, tenía cólicos y dolores, iba al baño todo el tiempo. Los remedios hicieron efecto más tarde. Por eso me sentía mal y fui después".