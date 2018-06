Joe Fernández tras ser acusado de abuso: "No hay ninguna denuncia formal"

Joe Fernández fue denunciado por una mujer en el blog "Ya no nos callamos más", donde las víctimas de A fines de marzo,z fue denunciado por una mujer en el blog, donde las víctimas de acoso relatan los episodios por los que atravesaron, ya sea, abuso o violación.

A raíz del escándalo que ya se avecinaba, Fernández tomó cartas en el asunto y decidió dar un paso al costado de "Gente sexy", el ciclo radial del que formaba parte en radio Blue, conducido por Clemente Cancela.

Hoy, a casi dos meses y medio de lo sucedido, Joe estuvo presente en Incorrectas y rompió el silencio.

"Me afectó a nivel personal, laboral. Me afectó a nivel personal, laboral. Yo elegí correrme hasta que esto se aclare por respeto a mis compañeros", arrancó a contar el ciclo de Moria Casán en América TV.

Y agregó: "Pasó el tiempo, nadie apareció, no hay ninguna denuncia formal. De la Justicia no recibí nada. Sigo haciendo mi vida, el teatro. Esto no me estigmatizó. Estoy acá, pongo la cara, no hay denuncia formal, nadie apareció diciendo 'Soy yo'".

Más tarde, alentó a que las mujeres se animen a denunciar casos de acoso o abuso sexual. "Está buenísimo que las mujeres denuncien, lo celebro. Lo mío fue una situación del 2016 de la que no tengo contacto, no recuerdo, no sé de dónde viene. Me parece re injusto que me quede sin trabajo por esto", afirmó.

"Si hablas, te matan. Si no hablas, también", concluyó Joe.

