Joaquín Levinton y la increíble anécdota cuando fue telonero de los Stones con "Turf"

Joaquín Levinton estuvo en "Los Mammones", América, y contó la increíble anécdota cuando fue telonero de los "Rolling Stones" con su grupo "Turf".

Antes de la presentación, el productor que le acercó la propuesta lo llamó para advertirle que tanto él como todo su grupo corrían riesgo de muerte.

"Fue algo muy lindo y muy peligroso a la vez. El día anterior a que nosotros toquemos, de telonera, tocaba Meredith Brooks y el público en esa época era terrible. Tiraban adoquines, botellas, te palpaban y si no tenías un objeto contundente no entrabas", comenzó Levinton en charla con Jey Mammon.

"Me llama Grinbank (Daniel), que no te llama nunca. Me dice: te doy la libertad y tocas mañana o más adelante, porque te pueden matar, la mujer no se murió de pedo. Y yo dije: que me maten", añadió el músico.

Y remarcó: "Son los Rolling Stones, eran mis ídolos, empecé a tocar las guitarra por ellos. No me los crucé porque para mí son como súper héroes y preferí no conocerlos. Tengo una guitarra firmada por Keith Richards".

"Esquivamos de todo, adoquines de verdad, Era un desastre, cuando terminó el tercer tema ya dije: acá no nos van a matar", finalizó el cantante.