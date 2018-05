Joaquín Levinton habló en las redes tras la denuncia por abuso sexual

En las últimas horas, Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue acusado por una joven que asegura el cantante la drogó y violó en 2013, cuando ella aún era menor de edad.

La mujer que publicó el relato en el blog #YaNoNosCallamosMas, dice que conoció al músico en un boliche y que luego de ingerir alguna sustancia que Levinton le habría dado, terminó desnuda en el departamento de él.

Horas después, Levinton publicó en las redes sociales un comunicado que desmiente la versión de su denunciante.

A continuación, el texto completo:

"En base a la denuncia anónima que se realiza en mi contra en un blog, me pongo a total disposición para aclarar esta situación en el ámbito que corresponde, ya que por medio de una red social y sin pruebas, tratándose de un tema tan sensible, lo único que se genera es daño y confusión. Desmiento esta acusación gravísima y me siento muy dolido por tener que atravesar este momento", expresó el músico en su descargo.