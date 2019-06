Joaquín Furriel se refirió a los rumores de embarazo de Eva de Dominici, su ex pareja

Joaquín Furriel dejó entrever que son ciertos los rumores de embarazo de su ex novia, Eva de Dominici.





El actor aseguró que mantienen una buena relación tras la ruptura a mediados del año pasado y que le desea toda la felicidad.





En su visita al programa de Pampita, el actor habló del tema. "Dicen que está embarazada", consultó la modelo. "Dicen eso", contestó el actor. Y cuando Carolina quiso saber más, él la frenó: "Soy muy discreto".





Al ser consultado sobre cómo le caería la noticia, Furriel dijo que "por supuesto" lo pone contento "si ella es feliz con eso".

EvaEduardoBeso.jpg







"Eva decidió vivir en Los Ángeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento", indicó.





"¡Es el mejor ex del mundo!", agregó Pampita, usando la misma frase con la que describió a Pico Mónaco.





"Es que cuando terminé, terminé, y tengo buena onda. ¡Por ahí por eso estoy solo, tengo tanta buena onda que termino solo!", finalizó con humor.