Joaquín Furriel confesó que fue acosado por un productor cuando tenía 19 años

Joaquín Furriel confesó que fue acosado por un importante productor cuando tenía 19 años y recién comenzaba con su carrera.

"A mí me pasó en el conservatorio con un productor y director, que sé que está muerto, que era muy importante en Canal Nueve en ese momento. Iba a hacer un telefilme en el conservatorio, me pidió ensayar un sábado", comentó el actor en la mesa de Mirtha Legrand. comentó el actor en la mesa de

Y dio más detalles de aquel episodio: "Fui, cerró la puerta y me empezó a decir 'ahí donde estás sentado vos estuvieron sentados tal, tal y tal'. Todos nombres que a mí me parecían atractivos".





"Yo tenía 19 años, pelo largo hasta la cintura, recién venido del sur. No tenía ni idea y no tenía contacto con ese tipo de personajes, no lo conocía", agregó Furriel.