Jitsu Díaz, el bailarín de Flavio Mendoza, que trabaja como albañil para sobrevivir

Flavio Mendoza contó que él estaba preocupado por la realidad de muchos de los artistas de sus shows que quedaron desamparados tras la falta de trabajo.

Uno de ellos es Jitsu Díaz que llegó de venezuela para probar suerte en nuestro país. Con esfuerzo logró ser parte del staff de bailarines del "Bailando", El Trece, y de allí saltó a la compañía de Mendoza.

Luego de una muy buena temporada de verano, el joven tenía proyectado trabajar el resto del año con el rubio productor pero la pandemia no lo dejo. Sin lugar para vivir ni plata para comer se las fue arreglando. Primero vivió de casa en casa y luego encontró trabajo como albañil.

“Actualmente sigo desempleado. Y es difícil trabajar cuando no tenés experiencia en otros rubros. Yo venía trabajando mucho, tenía asegurado laburo hasta el año que viene…", dijo en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Él no tiene obra social y tiene un hijo de 6 años que le preocupa un montón. "Con un día de trabajo pago la comida del día", dijo y contó que no puede darle ningún gusto al pequeño porque "no tiene" y debe mucho dinero. "Vivo angustiado todos los días", confesó.

“En un momento la ayuda de amigos no alcanzó y empecé como albañil. En Venezuela me daba maña con todo. Por suerte me pusieron a prueba en este trabajo: la persona que me contrató me dijo ‘no te daba dos mangos y me rindes mucho’. Y gracias a él, cada vez que me necesita, me llama. Con la albañilería resuelvo el día, la comida y listo no me alcanza para nada más“, relató

"En este momento ni ganas de entrenar tengo", reveló conmoviendo a todas las panelistas y al conductor.

