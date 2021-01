Jimena Monteverde y su larga historia de amor con Mariano: "El único hombre en mi vida"

Jimena Monteverde lleva 27 años de casada con el instructor de polo Mariano Monteverde.

Siempre perfil bajo sobre su vida privada, la cocinera habló de su larga relación con su marido, a quien conoció cuando tenía 18 años en el vivero que tenía su padre en Pilar.

“Mi marido tiene cinco años menos que mi papá. No hice nunca en mi vida terapia”, contó entre risas en diálogo con Andy Kutnetzoff.

Y agregó: “Mariano fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Es una elección y yo soy totalmente feliz".

"El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona, pero saben que nunca he pasado nada que no quiera”, precisó Jimena.

Hace unos días, Monteverde se mostró emocionada por un nuevo año que cumplieron juntos.

“¡Hoy cumplimos 27 años de casados! Mucho tiempo, pero aprendimos a crecer juntos. ¡Formamos una familia de la que estoy muy orgullosa! Nada es fácil, no todo es felicidad, pasamos momentos difíciles, surfeamos crisis, ¡y salimos! De eso se trata. Nos respetamos y nos damos las libertades necesarias, nos acompañamos y, además de todo, somos amigos. ¡Por muchos años más! Brindo contigo, Mariano Monteverde. ¡Salud! Te quiero”, indicó la cocinera.

