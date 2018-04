Jimena Grandinetti: "La música fue lo primero que llegó a mi vida, me apasiona un montón"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Tuve la suerte de tener una infancia con mucho desarrollo artístico. Desde chiquita empecé a formarme artísticamente casi sin saberlo, como un juego. La música fue lo primero que llegó a mi vida a los 6 o 7 años", comentó la morocha.



"En mi casa tuve mucha independencia para elegir qué me gustaba y qué no. Escucha mucha música y muy variada, desde folclore hasta Vilma Palma. Era como un mix muy raro. Siempre fui muy ecléptica y versátil desde lo musical".





"Empecé a estudiar guitarra antes de cumplir 8 años. Faltaba poco para mi cumple y mi mamá me preguntó qué quería para mi cumpleaños y yo le dije un violín, un saxofón y una guitarra. Me dijo que no podía comprarme todo, y ahí elegí la guitarra", añadió.





jimena grandinetti 1.jpg



Sobre sus inicios musicales, Jime comentó: "Empecé con las clases y las partituras me aburrían un montón, no les daba bolilla. Iba como a lo práctico siempre. Aprendí rápido a tocar y terminé siendo la animadora de todos los cumpleaños y festejos familiares".



"Me acuerdo que a los 8 años mi sueño era ser cantante y tener una banda. Después eso fue mutando porque te vas auto censurando y te comparas con otros cantantes. Ya de más grande estoy encontrándome con esa parte menos criticona sobre mí misma, dejo fluir un poco más lo que me pasa. Yo dejé muchos años canto y hace poquito empecé de nuevo. Con mi profesora estoy cantando muchos boleros, que me gusta mucho".





"La música me apasiona un montón y me pasa algo en el cuerpo completamente distinto a otra cosa. Es como una cuestión de vibra, me pasa por el cuerpo todo lo musical. Lo siento, disfruto y aprovecho. Le doy mucha importancia a la letra y la buena música, me parece fundamental. Tengo oído para saber si algo está afinado o no", fundamentó.





jimena grandinetti 3.jpg



Y aseguró: "No sé si hoy en día voy a desarrollar mi carrera musical pero sé que en algún momento de la vida me voy a dar ese gusto. Ya el año pasado toqué en algunos bares. Soy muy caradura en todo en la vida, excepto para cantar, que me agarra un respeto y una cosa mucho más profunda. Siento que cada vez que canto ante personas como que me desnudo ahí, delante de todos ellos. Entonces es fuerte".





Embed Una publicación compartida por Jime Grandinetti (@jimegrandi) el Mar 19, 2018 at 2:53 PDT



Y contó sobre sus instrumentos musicales: "A los 20 me compré mi primer ukelele y estudié con videos de Internet. Y ahora quiero comprarme uno más profesional. Me encantaría seguir aprendiendo. Me gusta mucho también la percusión. Tengo un bombo que encontré en la calle en la basura, lo arreglé con parches nuevos y quedó divino. Lo amo y juego mucho con el bombo, es muy libre".

"Tengo una especie de banda pero todavía no está cerrada. Mi familia me bancó siempre con la música y lo lindo es la libertad de elegir cualquier tipo de música", finalizó la periodista.