Jimena Cyrulnik presentó a su nuevo novio

Tras la separación con Lucas Kirby y la convivencia durante la cuarentena, la modelo y panelista de A la tarde, Jimena Cyrulnik, blanqueó su nuevo romance y presentó a su novio en sociedad.

"Thursday I’m in love", escribió la rubia en su cuenta de Instagram y puso una imagen de su novio, en la playa, y muy enamorados.

"La verdad es que prefiero guardar su identidad por que no es alguien del medio y el tiene un perfil muy bajo y me pidió que respete su anonimato. Si te puedo contar que estoy muy enamorada y feliz desde hace un año y unos meses. El ya conoce a mis hijos y al resto de mi familia y la verdad es que nos llevamos muy bien y marcha todo sobre rieles. Me siento plena y feliz, más no puedo pedir", declaró Jimena hace pocas horas en diálogo con Caras Digital.

Jimena prefiere por ahora conservar la identidad del muchacho pero de a poco empieza a develar que ya no está sola y que se siente feliz.