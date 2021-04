Jimena Cyrulnik y su polémico ingreso al taller de "Corte y confección famosos": "Ténganme miedo"

Tras conocerse el caso positivo de Coronavirus que afectó a Miriam Lanzoni, la producción de “Corte y Confección” a cargo de La Flia, tomó la decisión de sumar a Jimena Cyrulnik que al recibir la propuesta no dudó y aceptó el reto de sumarse a la competencia. Pero no tuvo la bienvenida que esperaba.

La actriz y modelo, que también es diseñadora de trajes de baño, tuvo que pagar el derecho de piso y Aníbal Pachano se lo hizo saber: "Recién llegaste y ya te estás quejando"

Al prestigioso coreógrafo no le cayó muy en gracia la entrada al taller de Jimena, que a pesar de venir con muy buena predisposición se encontró que el humor de las celebrities dentro del reality, no era lo que esperaba. En cambio, quien le dio una cálida bienvenida fue Matilda Blanco. En su recorrido habitual por las mesas de trabajo, la jefa de taller quiso indagar sobre su participación en el certamen.

A lo que Jimena declaró: “Mucha sonrisa pero no puedo bajar la guardia”…”Yo soy una santa.¿No me ven la aureola arriba de la cabeza?” preguntó Cyrulnik en tono de gracia pero Matilda fue rotunda: “No. No se la veo. Voy a buscar los anteojos.”

Pese a que era una humorada, la jefa de taller no sonrió en absoluto ya que había algo de verdad en sus palabras, y tras pasar un momento algo incómodo, le brindó un par de tips que Jimena, recibió muy bien.

A partir de ahora, Cyrulnik comenzará a competir hasta que Miriam Lanzoni se reincorpore y deberá cuidarle el lugar. Habrá que ver si cumple con las expectativas y si se aguanta la exigente mirada de un jurado que no perdona nada.

