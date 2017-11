Jimena Cyrulnik compartió un video en Tyron llorando porque ella no le daba el teléfono celular. compartió un video en Instagram de su hijo más pequeñollorando porque ella no le daba el teléfono celular.





La imagen inesperadamente generó polémica en algunos de sus seguidores, principalmente padres, que cuestionaron el desconsolado llanto del pequeño ante esa situación.





PrimiciasYa.com se contactó con la panelista de "Ponele la firma" quien expresó sobre ese momento: "Ese video lo puse porque era una situación graciosa en donde el chiquitín hacía fuerza para llorar y mi hijo más grande se reía de eso. Entonces me causó gracia. No estaba sufriendo ni estaba llorando por algo real. Estaba haciendo un acting porque yo no le prestaba el celular, me pareció muy gracioso". se contactó con la panelista dequien expresó sobre ese momento:



"Entiendo que una mamá o un papá haya visto eso y lo relacionen con algún tipo de sufrimiento que vieron o sintieron en sus casas con sus hijos. Pero bueno, eso tiene que ver con cosas de ellos. Desde mí lugar fue una situación graciosa. Tyron hace fuerza para llorar y después para. Era todo porque no le daba el celular en un local de ropa y Calder se reía al lado", fundamentó la rubia.



"Me pareció cómico y en algún punto un embole porque el celular nos maneja la vida, es algo de todos los días que le pasa a las madres. El 90 por ciento de los comentarios es: a mí me pasa lo mismo y hay un 10 que dice cómo lo expone así. Habrán pensado que estaba angustiado de verdad pero no fue así".



"Era una situación graciosa de mi hijo para que le de el celular, no estaba sufriendo. Estoy convencida de lo buena madre que soy y lo feliz que son mis hijos y cómo los estoy criando. Me siento una muy buena madre", cerró Jimena.

