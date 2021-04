Jimena Cyrulnik sobre su desembarco en "Corte y Confección": "Podré mostrar todos mis dotes de diseñadora"

El martes, se realizaron los test de protocolo en el ciclo "Corte y Confección", El Trece, y uno de ellos dio resultado positivo entre los participantes del ciclo.

Se trata de Miriam Lanzoni, quien resultó positivo de covid-19 en los testeos de rutina que se realizaron en el reality de moda que conduce Andrea Politti.

La actriz ya se encuentra aislada en su domicilio junto a su pareja, Christian Halbinger. Además de Miriam, PrimiciasYa.com pudo saber que un productor del programa también dio positivo y el resto del equipo negativo.

Y en la mañana del miércoles, informamos como primicia que se confirmó quién reemplazará a Miriam Lanzoni en el ciclo que se emite por El Trece con producción de La Flia: será nada más y nada menos que Jimena Cyrulnik.

La conductora confirmó su presencia hoy y comenzará a grabar esta tarde. Su participación recién se verá la semana que viene, ya que el programa se graba con varios días de anticipación.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Jimena dijo sobre su desembarco en "Corte y Confección": "Estoy muy motivada y podré mostrar todos mis dotes de diseñadora, y voy a dejar todo en la cancha".

"Me llamaron para ser el reemplazo de Miriam y voy a dar lo mejor de mí, no sé hasta cuando me quedaré. Yo estaba convocada desde el inicio y después hubo como un ida y vuelta, no nos pusimos de acuerdo y ahora finalmente entré y estoy chocha. Pero la convocatoria es por el reemplazo de Miriam, veremos qué pasa", señaló la modelo entusiasmada.

