Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Jimena Campisi y Tomás Costantini se separaron a mediados de 2012 con un hijo en común, Milo. El final de la relación se dio a poco tiempo del nacimiento del pequeño. se separaron a mediados de 2012 con un hijo en común, Milo. El final de la relación se dio a poco tiempo del nacimiento del pequeño.

La modelo dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó que está en conflicto con el padre de su hijo por la cuota alimentaria.





"Tomás debe tres años de cuota alimentaria para su hijo y la jueza certificó que sí lo debe. Ahora él apeló a eso y me mandó una demanda para reducir la cuota. A mí la cuota no me alcanza ni para pagar las expensas, no es que es una locura", comentó la rubia en exclusiva.

Sobre cómo es la comunicación con el padre de su hijo, Campisi expuso: "Hablamos por mail. Tenemos días que está con él (Tomás) y lo busca siempre otra persona y la gran mayoría duerme en otros lados, menos en lo del padre".

"Por un momento fue un toque mejor la relación pero con la diferencia que ahora reclamé lo que le corresponde a mi hijo", finalizó la novia del basquetbolista Selem Safar.