Jimena Barón y Juan Martín del Potro, de viaje en China

Juan Martín Del Potro viajó a Oriente para participar del China Open en compañía de Jimena Barón. La pareja afianza su romance cada día y ahora se volvieron inseparables. viajó a Oriente para participar delen compañía de. La pareja afianza su romance cada día y ahora se volvieron inseparables.





Y mientras el tenista se concentra para enfrentar este nuevo desafío, la actriz se dedica a recorrer la ciudad y hacerle compañía.

Embed ๓ยгคllค ς♄ίภค Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 7:16 PDT







Pero según parece, la estadía en Beijing no está resultando nada fácil para Jimena quien hizo un divertido descargo de cómo son su días en Oriente.





"Me caminé todo el barrio. No tienen tarjetas, no andan. No aceptan dólares y no hablan inglés. Les importa un h... y medio entender, así que re bien", describió con ironía en Insta Stories.

Embed La vida es ʍɑɾɑѵíӀӀօՏɑ. A veces es cuestión de Տɑbҽɾ ʍíɾɑɾ y Տɑbҽɾ ҽՏpҽɾɑɾ. Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 7:15 PDT







Y luego agregó: "En un momento ya me moría de hambre. Llego y veo el menú. Compré. ¿Qué era ese bowl flotante? ¿Qué comí? Comí rana, comí cerdo, comí perro".