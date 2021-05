¿Jimena Barón volvió con un ex? Su palabra: “Me hizo tan bien…”

Luego de separarse del Tucu López y de que este se bajara de "La Academia", se dijo que a Jimena Barón se la vio con un ex en Nordelta.

La bomba la lanzó Celeste Muriega anoche en "La previa de La Academia", al decir que se la vio con un hombre con el que tuvo una relación pero no se distinguía si se trataba del locutor tucumano o de Mauro Caiazza, con quien compartió el "Bailando por un Sueño".

Es así que Cinthia Fernández no dudó en escribirle a la cantante para obtener la verdad y compartió su palabra en "LAM".

Jimena Barón autorizó a la angelita a reproducir sus audios al aire y que así no queden dudas de lo que sucedió en realidad. “Me hizo tan bien la noticia de que co** con alguien. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Esta bueno que digan aunque sea chimentos, por ahí alguno se pone celoso y me escribe”, respondió con mucho humor.

Luego, Jimena agregó que si estuviera saliendo o viendo a alguien “no estaría sacándome fotos en bolas” todo el tiempo, ya que estaría ocupada en algo más. Poco después bromeó con que está en una etapa distinta de su vida y no tiene ganas ni tiempo de volver a enamorarse.

Pero eso no es todo ya que Cinthia contó un detalle que la autora de ‘La cobra’ le confesó. Según detalló, la cantante y actriz no gasta tiempo ni siquiera en depilarse ninguna parte del cuerpo y solo lo hace cuando tiene sesión de masajes “por respeto a ella”.

