Jimena Barón viajó a Tucumán para conocer a la familia de su novio

Jimena Barón apuesta al amor que forjó durante la cuarentena y después de una fuerte decisión: bajar su perfil público y alejarse por un tiempo de las redes sociales.

Durante el periodo de aislamiento, la cantante y actriz se fue a vivir unos días a la casa del padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, y luego de abandonar esa casa dejó de compartir stories y publicaciones en sus redes sociales.

En el medio de su cambio de perfil nacieron los rumores de romance con el actor y bailarín el Tuco López, con quien fue fotografiada en la vía pública algunos meses después.

Actualmente se encuentra en Tucumán ya que fue vista por las calles del lugar junto a su pareja. La especulación inmediata es que la joven fue a conocer a la familia de su flamante novio.

Aquí una foto que se filtró en la cuenta de Instagram de "Chusmeando" donde posa con un verdulero de la zona.

Cabe destacar que cuando le preguntaron al bailarín por su historia de amor con Jimena, afirmó: “No tengo una respuesta concreta para darte respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor. Me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí”.

¡Un romance que viene para mucho!