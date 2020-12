Jimena Barón y el Tucu López celebraron su primera Navidad juntos

Desde hace varios meses, Jimena Barón se encuentra alejada de las redes sociales.

Luego de llevar una intensa actividad en su cuenta de Instagram, donde la seguían millones de personas, la actriz y cantante de un día para el otro, desapareció. Sin embargo, en los medios siempre se habla de ella.

Días atrás, surgió el rumor de que la intérprete de 'La Cobra' estaba esperando un hijo de su actual pareja, el Tucu López. La noticia generó un gran revuelo que a Barón, quien hace meses no realiza declaraciones públicas, no le quedó otra que hablar del tema.

Ángel de Brito en "LAM" fue quien tuvo la palabra oficial de la cantante. "¿Saben lo que me dijo Jimena Barón? Me mandó foto de prueba. El c*** tengo embarazado. Me mandó una foto que no voy a mostrar porque no es para el horario. Pero se mataba de risa con los rumores de que estaba embarazada", señaló al aire el conductor.

Y en la noche de Navidad, el Tucu López compartió en su cuenta de Instagram una tierna postal donde se los ve muy felices y enamorados junto a Momo, el pequeño que la actriz tuvo con Daniel Osvaldo. Los tres posaron para la cámara y López subió la instantánea junto a emoticones de corazón rojo.

