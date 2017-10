Jimena Barón se refirió a los rumores sobre su supuesto embarazo

Esta semana que está por finalizar, Jimena Barón fue protagonista de fuertes rumores sobre un supuesto embarazo.

Cansada de la fuerza que cobró la presunción de su inexistente estado, la actriz y cantante recurrió a Twitter para calmar las aguas y negar que haya vida gestándose dentro de su vientre.

"Pero la miércoles que insisten. No estoy embarazada. Ya dije que no y me siguen felicitando. Si al menos ligara canje de Nestum o algo rico. Pero re al dope todo esto", disparó en la red social.

Luego, culpó a Ángel de Brito por la falsa noticia, ya que el periodista había hablado de un tenista que se convertiría en padre y todos concluyeron que se trataba de Juan Martín.

"Ya que estamos, por qué pedo diste a entender que estoy preggo? NO! Ayuda!", lo retó.

Y bueno... no hay cigüeña en camino para la Barón... por el momento.

Embed Pero la miércolesque insisten ! NO ESTOY EMBARAZADA. NO. NOT. NOU. NUA. NOISH. (Re que inventaba idiomas) — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de octubre de 2017

Embed Pero la miércolesque insisten ! NO ESTOY EMBARAZADA. NO. NOT. NOU. NUA. NOISH. (Re que inventaba idiomas) — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de octubre de 2017

Embed Es que son así. Ya dije que NO y me siguen felicitando. Si al menos ligara canje de Nestum o algo rico. Pero re al dope todo esto ♀️ https://t.co/3wSXEdFl2N — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de octubre de 2017

Embed Estaba esperando que digas algo! . Pero ahora posta, ya que estamos, xq pedo diste a entender que estoy preggo ? NO ! ayuda ! https://t.co/OtlpQK19a3 — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de octubre de 2017