Jimena Barón se quedaría en "Cortá por Lozano" para reemplazar a Nicole Neumann

Jimena Barón debutó el lunes como conductora en reemplazo de Verónica Lozano en "Cortá por Lozano". La actriz estará al frente del ciclo de Telefe durante dos semanas, el tiempo que la presentadora se tomó para irse de vacaciones junto a su familia. debutó el lunes como conductora en reemplazo de Verónica Lozano enLa actriz estará al frente del ciclo dedurante dos semanas, el tiempo que la presentadora se tomó para irse de vacaciones junto a su familia.





"No lo puedo creer. ¡Qué nervios!", fue lo primero que dijo la cantante que agradeció el apoyo del canal y de Lozano al proponerla para que ocupe su lugar en su ausencia. Después de presentar los temas del día, Jimena notó la ausencia de Nicole Neumann en el panel y preguntó por ella.

"Me está faltando alguien. Había una rubia, que no es Lizy Tagliani. Vino hasta el viernes y hoy noto una ausencia importante. ¿Alguien me puede decir qué pasó con la señora Nicole Neumann? Quiero saber a qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia", insistió la mamá de Morrison, que fue el asistente personal de su madre.





Mientras los integrantes del panel le aseguraron que la modelo se encuentra de vacaciones, Jimena habló de las versiones que indicaban que la ex mujer de Fabián Cubero no quería compartir el programa con ella.

"Me llegaron rumores de que no había buena onda, o mucha gracia, en mi reemplazo a la señora Verónica Lozano. Lo cual sería muy extraño porque yo en este mismo estudio le hice el gancho con mi ex, le está yendo muy bien, y sería muy raro pensar que hay una mala onda conmigo que encima soy generosa", bromeó sobra la relación de la modelo con Matías Tasín, quien fuera novio de la conductora interina.





Tras la polémica desatada, se dijo finalmente que la producción echó a Nicole y que no volverá al programa. Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, Jimena Barón habría sido tentada para quedarse en el ciclo en lugar de la modelo una vez que regrese Vero.





8.0 puntos duplicando casi a "El Diario de Mariana" que en El Trece obtuvo 4.2 puntos. Habrá que ver si la actriz y cantante puede acomodar su agenda para quedar fija como panelista desde el mes de marzo. Todo es debido a la gran repercusión del arribo de Jime al magazine del canal de las pelotas y los buenos números de rating que logró en sus primeros dos días. Ayer martes hizo un promedio deduplicando casi aque enobtuvo. Habrá que ver si la actriz y cantante puede acomodar su agenda para quedar fija como panelista desde el mes de marzo.