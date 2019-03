Jimena Barón respondió ante la dura carta de Daniel Osvaldo: "No necesito defenderme"

Daniel Osvaldo mostró en Morrison, el cual compartió en respuesta a la publicación de Este jueves,mostró en Instagram un video con su hijo, el cual compartió en respuesta a la publicación de Jimena Barón sobre el jardín del nene, donde dejó expuesto al ex futbolista, en referencia al total desconocimiento que la actriz tiene sobre las actuales actividades de este.





Embed Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe. pic.twitter.com/FnUjszNy1w — ᒎ (@baronjimena) 11 de marzo de 2019



"Hay gente muy mala leche que miente para ser noticia. Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre sólo por ser noticia, es ser buen progenitor", dispara Osvaldo en uno de los párrafos de su dura carta contra Barón.

Por supuesto, Jimena salió al cruce y se defendió por la misma vía, aunque evitó el ataque directo:

"No puedo contestar. No puedo. No sabría por dónde empezar. La felicidad de mi hijo es mía y no necesito más. Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme. Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos", devolvió Jime.

¿Cómo continuará esta historia?