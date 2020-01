Jimena Barón reapareció en Uruguay y compartió escenario con su hijo Momo

La actriz y cantante Jimena Barón debió cancelar un show en Villa Gesell por un problema de salud. Así lo anunció hace tres días en su cuenta de Twitter que había cerrado y reabrió días después.

Luego, desde Instagram, dio más detalles del problema de salud que tuvo: "Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina".

Y agregó: "La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento. Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos, pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroinas. Las y los extraño".

Por la noche, Jimena pudo realizar su show en el Enjoy de Punta del Este y compartió el escenario con su hijo Momo que la acompañó en todo momento.

Estas son algunas imágenes que realizó en exclusiva el portal FarándulaShow.

