Jimena Barón se quiere sumar a la Osvaldo’s Band

Jimena Barón estuvo las primeras semanas con su hijo Morrison y hace unos días el menor se fue a la casa de su padre.

“No puedo competir con la casa de mi ex. Por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, contó la actriz en sus redes sociales.

Daniel Osvaldo posteó un video en su cuenta de Instagram en el cual aparece tocando junto a Morrison y su hijo mayor, Gianluca. “Osvaldo’s Band. Qué hermoso es poder compartir estos momentos con ustedes. ¡¡Los amo!!”.

Jimena reaccionó con buena onda en un comentario público: “Jajaja la p.. madre. Muy pop los arreglos de ese niño. Me morí. Ya voy a unirme a la banda. Lo extraño demasiado”.

“Te faltó una S en la antepenúltima”, respondió el ex futbolista, aludiendo a que su ex debería haberse referido en plural: “Los extraño”.

