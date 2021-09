Jimena Barón quebró en llanto en "La Academia": "Me da mucho miedo"

En la noche del martes, Jimena Barón quebró en llanto en "La Academia 2021" (El Trece). La jurado no aguantó las lágrimas y dio su explicación.

Jimena se emocionó con la interpretación que hizo Viviana Saccone de su hit “La Tonta”. La performance le trajo a la cantante varios recuerdos personales que compartió entre lágrimas.

El tema fue compuesto por la cantante en 2017, como una manera de reflejar lo que vivió durante su relación con Daniel Osvaldo. Anoche, esa misma canción fue parte de una gran puesta en escena, y de un enorme trabajo por parte de todo el equipo que acompaña a Viviana.

“Esta canción ('La tonta') es muy importante. Significa muchas cosas, que pensé que quedaron en el pasado, pero parece que no es tan así. Es la primera vez que en el auto puse el tema, justo mi carrera, me estaba yendo muy bien, y no pudimos seguir trabajando”, señaló Jimena.

“Hoy puse una versión en vivo, y estaba muy rara. Extraño mucho cantar. Me da mucho miedo. En lo personal, es muy importante. La pandemia me trajo muchas situaciones”, explicó.