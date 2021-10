Jimena Barón se plantó sobre el título de su relación con Matías Palleiro. Fue el miércoles en La Academia 2021, cuando Marcelo Tinelli la mencionó al aire como "la novia de" Matías Palleiro, al mencionar a Melina Lezcano, que es la ex del modelo.

"Ella es la ex (por Melina), yo no soy la novia de Matías", aclaró segura la jurada. Y agregó: "Yo no soy nada, no soy la novia. No sé qué es, no soy la novia".

Ahí Marcelo le consultó si van a un lugar y lo tiene que presentar ante el resto de las personas: "Ni lo presento", manifestó Jimena.

"Qué raro, pensé que era bueno.... No sé, rarísimo", se sorprendió el conductor ante la contundente aclaración de la cantante.

La ex líder de Agapornis, Melina Lezcano, reconoció que estuvo mal hace un tiempo cuando en un vivo de redes dio un dato sobre la vida privada de la jurado Jimena Barón y su naciente relación con Matías Palleiro.

"Fue sin querer. Primero quiero pedirte disculpas públicas, te lo quería decir personalmente. Metí la pata, fue sin querer. Era algo que no me correspondía a mí, te escribí por Instagram, pero te lo quería decir en persona", explicó Melina.