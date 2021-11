Jimena Barón no perdonó a Rocío Marengo por el playback: "Te hiciste la dobolu"

La jurado Jimena Barón destacó el ritmo musical de Rocío Marengo en La Academia pero dejó en claro que algo en particular no le gustó. El video.

Jimena Barón le remarcó el viernes a Rocío Marengo en el ritmo comedias musicales algo que no le gustó en particular de lo expuesto en pista en La Academia 2021 y se lo hizo saber.

“Es mi ritmo favorito. Me encanta. Actuaron, todo fue fantástico. Me pareció una comedia musical”, comenzó la jurado a puro elogio.

Pero luego llegó el momento de la filosa crítica que apuntó a que la modelo Rocío Marengo dejó de cantar e hizo playback.

“Pero no te voy a perdonar que hiciste playback que hiciste. Al principio de solapa cantaste, pero después, no, te hiciste la dobolu...”, lanzó Jimena.

“No, no, acá tienen que cantar. Hacer que cantas a mí no me gustó para nada. Hacer que cantas, entonces cantaron muy poquito”, fundamentó la jurado.

"Mi critica es que cantaste muy poquito tiempo Ro. Lo demás espectacular, bailaste bárbaro y una actitud increíble", reafirmó Jimena Barón ante el descargo de la dupla de baile y la coach.