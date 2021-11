Jimena Barón se molestó con Guillermina Valdés por faltar a la cena del jurado de La Academia

Guillermina Valdés vivió un incómodo momento en ShowMatch, La Academia, cuando los demás miembros del jurado la recriminaron no aceptar la invitación para ir a cenar con ellos.

La mujer de Marcelo Tinelli se quejó porque no le consultaron el día del encuentro, pero el motivo que adujo para pegar el faltazo fue duramente criticado por sus compañeros.

“Señor de Brito, ¿así que el jurado se junta a comer esta noche de viernes? No sabía que se juntaban en La Mar, de Roberto García Moritán, los invitó Pampita, muy bien. ¿Y no va Guille?”, arrojó Tinelli.

“Está invitada, pero no puede”, respondió Ángel. “Pero tiene que ir con el jurado hoy. Está con sus hijos hoy”, explicó el conductor.

“No, ellos arreglaron todo cuándo les quedaba bien y todo, y después me lo comunicaron”, se defendió Guillermina. “No, no es verdad”, acotó Hernán Piquín.

“Vamos a comer, vamos a comer… ¿Querés venir?”, los imitó Valdés, mostrando que no participó de la organización. “Lo decidimos hoy, ¿eh?”, remarcó Piquín.

“No, fue espontáneo. No seas así, te quejás todo el tiempo de que no te incluimos, no te incluimos, no te incluimos, ¡no venís! ¡Qué complicada! Los hijos, ¿los tenés desde hace cuántos años?”, la chicaneó Jimena Barón.

“Sí, es verdad, los hijos ya están grandes (risas). Yo le decía ‘¿por qué no vas?’. ‘No, es que los chicos…’. Hoy está con sus hijos, sí, es verdad, es un día en el que come con ellos. Conmigo tampoco”, dijo Marcelo. “Así que bueno, el silencio acá es terrible… No va a ir entonces a comer a La Mar, el lugar de Roberto García Moritán”, cerró Tinelli.