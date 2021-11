Jimena Barón se metió en la crisis de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

La cantante Jimena Barón lanzó un curioso mensaje en las redes luego de que se conoció que el ex futbolista Daniel Osvaldo borró las fotos en Instagram con Gianinna Maradona.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo vuelven a estar envueltos en rumores de crisis tal como pasaron hace un tiempo atrás y ellos mismos lo desmintieron.

Lo cierto es que ahora los indicios de alguna tormenta en la pareja parecen ser más claros ya que el ex futbolista de Boca Juniors sacó de su muro de Instagram -misteriosamente- todas las fotos que tenía con su novia. Y desde sus historias compartió distintas canciones de rock.

Esta drástica acción virtual fue detectada al instante por la especialista en redes, Juariu, quien advirtió de la maniobra del ex delantero y actual rockero.

En este contexto, Gianinna Maradona compartió una llamativa y profunda reflexión desde sus historias de Instagram. Por su parte, la mamá de Benjamín aún conserva las fotos con Daniel en su muro.

“Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese", comenzó la hija de Diego Maradona.

Y siguió: "Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.

Curiosamente, cuando se conocía de la acción de Daniel Osvaldo de sacar las imágenes con Gianinna Maradona en Instagram, Jimena Barón, ex del rockero y con quien tiene un hijo en común, Momo, lanzó un curioso -y picante- mensaje desde su cuenta, tras sugerir una aplicación que cuenta los pasos.

“Y obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia”, expresó con humor Jimena, y las miradas de su ironía apuntaron automáticamente a Gianinna.