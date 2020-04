Jimena Barón le escribió un mensaje a su padre fallecido, le pidió una señal y ¡tuvo una experiencia paranormal!

Jimena Barón le escribió un sentido mensaje a su padre por el cumpleaños número 60. La actriz eligió el video donde le anunció que sería abuelo para escribirle.

"Feliz cumpleaños, papá, donde sea que estés. Sé que este fue tu regalo más preciado. Me lo pediste tanto. Duró poquito, pero fue lo más lindo que compartimos. Extraño tu voz, tus manos ásperas y brutas, pero extremadamente cariñosas", empezó diciendo y siguió con una extensa lista de todo lo que extrañaba de él.

La actriz y su padre no tuvieron un buen vínculo, él abandonó la casa familiar cuando ella tenía 4 años y su hermano Federico, 2. En la adolescencia lo buscó y descubrió que él estaba viviendo muy cerca de ellos en Capital Federal.

"Algo muy especial habrás tenido, que a pesar de ser un papá que dejó mucho que desear, te llevaste un pedazo de mí. En algún lugar del universo, algún día, volveremos a encontrarnos, y como un rompecabezas, a ninguno le faltará más nada. Gracias por tu arte, tu humor, tu desparpajo, tu honestidad extrema, a veces tan hiriente. Gracias por tu personalidad de tornado, gracias por el amor, de dosis injustas y retorcidas, pero tan fuerte y de verdad. Gracias por decirme la verdad. No sé si te dije que eso que tanto dolió fue a la vez lo que me ayudó a sanar. No, no llegué a decírtelo", sumó.

"Qué bueno que te perdoné, mucho, y que te disfruté, como si hubiera sabido. Los que sientan que a pesar de todo se están perdiendo de alguien, y puedan perdonar, perdonen, a veces es tarde. Te amo viejo, felices 60 pirulos galácticos. Te mando risas, mondongo y un abrazo fuerte como el del video", finalizó.

Luego de esto, la actriz le pidió a su papá "una señal" para ver si la había escuchado y contó que sintió que le respondió. "La próxima vez que te pida una señal antes de dormir, tratá de ser más discreto y no hagas caer una lámpara de techo en plena madrugada. Intentá sofisticar tu espíritu, casi me pillo encima y no pude volver a pegar un ojo. En fin, algo es algo", reveló la rubia.

