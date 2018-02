Jimena Barón: "Juan igual amenazó con no volver de viaje si..."

Una publicación compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el Ene 17, 2018 at 11:58 PST

"Por el momento sólo pregunto por curiosidad, bah, leo opiniones mejor dicho. De adoptar una mascota para un hijo pequeño, ¿gato o perro ?", expresó Jimena.

"Todos opinan distinto. Juan igual amenazó con no volver de viaje si incluíamos una mascota a la familia porque no entramos. Lo que no tiene en cuenta es que él deja ropa en casa tranquilo y un zapato suyo es del tamaño de un labrador", agregó.