Jimena Barón hizo un vivo: Presentó tema, anunció su separación y le pidió disculpas a sus fieles

Tras 9 meses de ausencia en redes sociales, Jimena Barón volvió hoy con un vivo que superó los 100 mil usuarios para presentar su tema Flor de Involución.

En paralelo, la cantante y actriz estrenó en Youtube el video completo de la canción que parece marcar un nuevo capítulo con su ex, Daniel Osvaldo.

"Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también. Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo. Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dió miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dió señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien. #flordeinvolucion", escribió Jimena en otro posteo.

Además habló de los miedos que le provocaban las redes sociales y la crítica. Recordemos que Jimena hizo su primera canción llamada La Tonta y fue una crítica a su vida con Osvaldo.

Luego llegó La Cobra que parecía la superación aunque durante la cuarentena hizo una convivencia con Osvaldo por pedido de su hijo y parte de lo que se ve en el video de su reciente tema parece una mirada a ese momento de su vida.

Luego llegó el romance con El Tuco López, aunque por lo que anunció Barón esa historia ya se terminó: “Estoy sola, me duran menos que un pote de Casancrem las relaciones”.

"Estaba rearmándome y voy a intentar volver a la normalidad", también expresó con la idea de volver a las redes sociales.