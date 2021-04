Jimena Barón habló del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Siempre me..."

En su nueva etapa tras muchos meses de silencio y baja exposición pública, Jimena Barón va rompiendo el cascarón nuevamente en los medios de comunicación debido a su ingreso al programa de Marcelo Tinelli como jurado de La Academia 2021.

Esta semana, los participantes del programa se tomaron las fotografías para promocionar el ciclo.

Y durante la sesión, la cantante J Mena fue entrevistada por el ciclo Hay que ver.

“Yo siempre me sorprendo; si no, no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad, porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”, dijo sobre el romance entre su ex, Daniel Osvaldo, y quien era su amiga, Gianinna Maradona.

“Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le pregunto si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí termino. Para mi cabeza es mucha información”, añadió en charla con el ciclo de José María Listorti y Denise Dumas.

Previamente, Jimena había contado en el programa de Ángel de Brito que durante la pandemia hubo un intento de reconciliación.

“¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra. Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa”, sostuvo.

“Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro”, agregó, e indicó que vive en un departamento “muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él...”.

“Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta –dijo sobre sus populares canciones–. No creo que sea un enganche (de la pareja), me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”.