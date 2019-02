Jimena Barón habló por primera vez sobre la denuncia contra su ex, Rodrigo Romero

Rodrigo Romero se hizo conocido el año pasado al encarnar al cantante "El Potro" Rodrigo Bueno en el cine y, semanas atrás, volvió a convertirse en noticia luego de que su ex mujer, Macarena Vega, con quien tuvo dos de sus tres hijos, Ryan y Romeo, lo denunciara ante la Justicia por violencia de género.

En Los Ángeles de la mañana, denuncia en mano, Ángel de Brito difundió la noticia y luego, Jimena Barón, ex de Romero, le envió un mensaje al conductor.

"Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar. Es una relación ajena de ellos, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé algo así", escribió Jimena sobre la noticia que se acababa de dar a conocer.

Pero ahora, ya pasados algunos días, Jimena, quien acaba de Miami de grabar su nuevo disco, rompió el silencio y habló del asunto con Maite Peñoñori, notera de LAM: "Para mí es un tema cerrado. Me parece que, si el foco de una denuncia de una mujer soy yo, es que estamos mal como sociedad. Lo importante es que tiene que ser ella, no yo", afirmó la cantante.

Y agregó: "Todas las mujeres aprendemos que la violencia tiene que ser denunciada. Creo que, por suerte, en los tiempos de hoy está todo mucho más actualizado en ese sentido, y a mí me parece que es lo correcto. En una situación así, está bueno que haya una denuncia, algo legal, que no sea solamente ir a un programa a hablar". Finalmente, Jimena negó haberse hablado últimamente con su ex: "No me comuniqué con él, para nada".

