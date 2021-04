Jimena Barón y las fotos en "mejores amigos" con las que "atormenta" a los chicos que le gustan

Jimena Barón volvió a tener mayor actividad desde las redes sociales luego de varios meses de silencio.

Antes de su regreso a la televisión en el certamen "La Academia 2021", la cantante habló de su presente sin pareja tras separarse del Tucu López.

"¿Te volvieron a romper el corazón?", le consultó un seguidor de Instagram. A lo que irónica, respondió: "Creo que ya no tengo. Fuck Off (vete a la mierd#)".

"¿Tenés muchos chongos?", fue otra pregunta. Y con una foto contundente sacando la lengua, Jimena admitió: "Ninguno, ningún interés”.

Y comentó cuál es ahora su técnica de seducción virtual: "Desinstalé todo, después bajé Instagram y abrí mejores amigos porque me gusta atormentar a los chicos que me gustan".

Cabe recordar que PrimiciasYa.com dialogó hace unas horas con el Tucu López y reveló el motivo por el cual se bajó del certamen de Marcelo Tinelli: "No es por Jimena. Es laburo y me da igual que esté o no ella. Está todo bien".

Luego agregó: "Lo llamé al Chato y le expliqué todo. Me dijo que era una pena, para mí también lo es. Pero lo entendió y todo quedó bien".

Por último, el actor y locutor dijo: "Pero yo soy muy obsesivo con mis laburos y proyectos. No quiero comprometerme y no estar a la altura. Por ahora seguiré con Sex y la radio".

