Jimena Barón a fondo: habló de su autoestima, ataques de pánico y se autodefinió

Jimena Barón contestó a varias consultas de sus seguidores de Instagram en las últimas horas y dejó varios títulos.

Entre otras preguntas, la jurado de "La Academia 2021" habló de su autoestima, los ataques de pánico y se autodefinió como persona.

Un seguidor le consultó por su alta autoestima y la cantante aseguró que es un tema que está trabajando en terapia.

“Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”, se sinceró la actriz.

Además, confesó que está yendo a terapia desde su adolescencia. “¡Voy desde que tengo 13 años! (Con interrupciones). Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida también”.

“¿Cómo es Jmena?”, le preguntó otro seguidor y la cantante respondió profunda sobre su personalidad: “Yo la quiero un montón, tiene un carácter de mierda y como una especie de caparazón pues nada le ha sido fácil, pero está haciendo todo lo posible para cambiar muchas cosas. Es una chanta igual, adentro de la cobra hay dulce de leche. No digan nada”.

También hizo referencia a sus ataques de pánico. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenes, te queda el miedo a tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan. Terapia en mi caso”, comentó.

Y admitió que es lo que más le gusta de su persona: "Mi energía desbordante y mi positivismo. Mi constancia, disciplina y la confianza en mí misma”.