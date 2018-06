Jimena Barón explotó en las redes: "Chúpenme un huevo"

Jimena Barón viene de una semana complicada luego de haberse peleado con Eduardo Feinmann y Ángel de Brito, tras ganar un Premio Gardel por La Tonta. viene de una semana complicada luego de haberse peleado contras ganar unpor

En respuesta a ellos y a quienes se sumaron a las críticas en su contra, Barón respondió en la red: "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mierda en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad. Estoy tramitando canjes de gps así ubican sus propios soretes donde van. Por ahora les mando mucha luz en el chakra del sexo, eso siempre alegra el alma".

"Es difícil cuando te bardean como me bardean a mí, quedarse callada. Hay un asunto, te puedo no gustar... rarísimo, pero bueno, ponele que no te guste", dijo, utilizando un divertido filtro de Instagram.

Y siguió: "Suponete que no te guste, lo cual respeto, no te gusta mi música, no te gusto yo. Te parezco fea, gorda, groncha, masculina, que canto como el ogt, antipática, creída, lo que quieras. Eso es algo personal y lo respeto", dijo, para luego aclarar: "Yo estoy trabajando, y como cantante, no tengo un sueldo a fin de mes, me estoy rompiendo el culo".

"¿Vos entrás a una panadería y decís 'esta panadería es una garcha, prefiero ir a otra?'. No, vas a otra, porque ese chabón también tiene que pagar el alquiler del local, porque está laburando. Debe tener hijos, debe tener que pagar el colegio, la obra social, el bondi, todo que aumenta en este país. La gente trabaja, es necesario trabajar".

"Este proyectito de mierda, aunque les joda a muchos funciona, tiene mucha gente atrás trabajando y necesita trabajar. Entonces muchachos, conmigo sí, con el laburo no". "Soy una mina que apostó toda su guita, que necesita laburar, ese es el límite. No rompan las pelotas", pidió.

"Yo encima no me meto con nadie, y hasta respeto trabajos que no me parecen en absoluto respetables porque lo único que hacen es maltratar gente y decir cosas horrorosas, y no me meto", aseguró luego.

Para finalizar, Jimena cantó una increíble versión de la tonta "La Tonta", con la letra cambiada: "Y de verdad, chupenme un huevo, chupenme dos huevos".

