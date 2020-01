Jimena Barón explicó el problema de salud que tuvo con una foto con el nebulizador: "No arrancó el año como pensé"

Jimena Barón regresó hace unos días a las redes sociales Twitter e Instagram tras haber anunciado su retiro de las mismas.

Lo hizo a través de un contundente descargo luego de año nuevo: "Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y señalando la vida de los demás", expresó la artista.

Esto tuvo que ver con las críticas que recibió por el video donde bailaba en ropa interior al lado de su hijo Morrison en vísperas de Navidad.

Lo cierto es que la cantante se iba a presentar en un conocido boliche de Villa Gesell pero el espectáculo tuvo que suspenderse.

La propia artista comunicó que se trató de un problema de salud y explicó la cancelación del show: "Por cuestiones de salud no voy a poder hacer los shows de esta noche en Villa Gesell. Estoy intentando recuperarme rápido para volver al ruedo", comentó Barón en Twitter.

Luego, desde Instagram, dio más detalles del problema de salud que tuvo: "Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina".

Y agregó: "La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento. Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos, pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroinas. Las y los extraño".