Jimena Barón, durísima con Amalia Granata: "Después la empezaste a pifiar"

Jimena Barón y Amalia Granata continúan enfrentadas por su ideología y, en medio de las acusaciones de Thelma Fardin contra Juan Darthés, la rosarina se mostró en contra al escrache público hacia el actor. continúan enfrentadas por su ideología y, en medio de las acusaciones decontrala rosarina se mostró en contra al escrache público hacia el actor.

Este jueves, Granata tuiteó sobre la situación que la lanzó a la fama 15 años atrás y fue durísima sobre el trato que recibió de las mujeres luego del episodio con Robbie Williams.

"Año 2003 cuento que me acosté con un hombre porque me gustaba, porque la pasé bien, porqué era adulta y LIBRE. Y lo hice en forma responsable, TODAS las MUJERES me acusaron y me señalaban de trola, gato, puta, prostituta y fui discriminada y humillada por eso", escribió la panelista de Pamela a la Tarde.

Jimena Barón, atenta a las redes, salió a contestarle a Amalia y comenzó por un cumplido hacia la rubia, aunque luego la destrozó con un reclamo.

"Chapeau al 'pt' a Robbie. ¡Yo me tiraba d paloma también! Después la empezaste a pifiar, bancando una ley que deja morir a la mujeres y cuestionando violadores, mientras bardeás al feminismo cuando nosotras solo estamos ocupadas en apoyar a mujeres que, por ejemplo, fueron violadas de niñas", disparó en Twitter. ¡Tremenda, la Barón!

