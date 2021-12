Jimena Barón disparó con todo contra Jonathan Lazarte en La Academia

ShowMatch, hasta en sus últimos programas, sigue siendo una usina generadora de cruces y altercados entre sus integrantes. Anoche Jimena Barón no tuvo piedad con Jonathan Lazarte, el bailarín de Noelia Marzol con quien hace unos meses tuvo un acercamiento, lo arrinconó mal y lo trató de poco hombre. Así, en medio de la ronda de música de película la pareja de participantes bailó al ritmo de la icónica banda sonora de James Bond y en medio de coreo pudo verse con fogoso beso en la boca que sería el detonante de la chicana la jurado hacia Lazarte.

De esta manera al término de la performance, y ante el comentario de Marcelo Tinelli asombrado por la fogosidad del beso no pudo más que disparar “Tremendo besazo”. Y Marzol no tuvo mejor idea que comentar pícara “Lo que se está perdiendo Jime, de verdad eh”.

En ese momento Jimena Barón, desde su lugar de jurado, reaccionó al instante y lanzó un “Tarde, tuvo su chance y la perdió”. Pero el conductor quiso ahondar en el asunto y consultó curioso “¿Ah sí? ¿Tuvo chance? Yo pensé que nunca había entrado a la cancha”. “Por supuesto, él sabe que sí”, fue la contundente y altiva respuesta de La Cobra. Así fue que todas las miradas se posaron sobre Jonathan Lazarte que, guardando las manos en los bolsillos, intentó evitar el tema pero claramente no pudo. “¿Usted tuvo chance? No me haga la lengua para afuera, la gran Palito Ortega no”, lo apuró el cabezón.

“Hablamos poco y vi que no se pudo, no se podía fluir” se justificó tímido el participante de ShowMatch. Pero Jimena Barón lo refrendó disparando sin filtro “Yo también sentí que no fluía, no es mi culpa que no sepas chamuyar”, dejando casi sin palabras a Jonathan Lazarte.

Pero finalmente reaccionó y dio su explicación: “Me estoy tratando de acordar, pero siempre sentí que ella estaba en pareja y como que uno metiéndose en el medio no, me parece un montón”. Y agregó a modo de remate: “No sé, siempre que hablamos aparecía acá atrás la foto del Señor Habano”, refiriéndose a la actual pareja de la jurado de ShowMatch, Matías Palleiro.