Jimena Barón se descompuso durante un show

Al comenzar el 2020, La actriz y cantante Jimena Barón debió cancelar un show en Villa Gesell por un problema de salud. Así lo anunció hace tres días en su cuenta de Twitter que había cerrado y reabrió días después.

Luego, desde Instagram, dio más detalles del problema de salud que tuvo: "Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina".

Su vuelta a los escenarios se produjo en Punta del Este. Jimena pudo realizar su show en el Enjoy de Punta del Este, a cargo del marketing y acciones públicas del hotel Javier Azcurra, y la cantante compartió el escenario con su hijo Momo que la acompañó en todo momento.

Hace pocas horas, Barón se presentó en la Fiesta Nacional del Lago que se realiza en Entre Ríos. En medio de una de sus canciones, Jimena se descompensó sobre el escenario, confirmaron en el ciclo El Run Run del Espectáculo.

Habrá que esperar algún comunicado oficial que dé cuenta del estado de salud de la cantante y si tiene un agotamiento producto de la cantidad de trabajo que posee.

