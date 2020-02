Jimena Barón denunció censura en Comodoro Rivadavia

Jimena Barón volvió a utilizar su cuenta de Instagram para hacer una denuncia por censura. Según relató a través de algunas historias, ella estaba lista para volver a los escenarios, cuando desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia, le comunicaron que iban a reprogramar su show.

"Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan de parte de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron reprogramar mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", comienza el texto.

"La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por ustedes y por mí, se me desmoronó. Estaba esperando ansiosa el 22 y feliz de compartir escenario con mi amiga. Mi amiga artista, Cazzu, y sus letras también polémicas. Mi amiga artista que cuando canta se autodenomina 'puta... pero no tarada'. Mi amiga rebelde, con ovarios de acero y sus letras valientes con las que dispara en el mundo del trap. Cazzu, la que se anima, a la que aman justamente por eso", agregó.

"¿No son estas las mujeres que necesitamos en estos tiempos? ¿Las valientes? ¿Las que se animan? ¿Las que no buscan solo agradar sino bajar línea? ¿Y yo? ¿Cómo hago para creer que esto no es algo personal? ¿Que no es conmigo? Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto, todos los días inventan cosas nuevas para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar", denuncio en otra de las historias, que borró a los pocos minutos de publicar.

"Como artista, como mujer, necesito que me liberen de toda esta m... injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad. La misma que pido para las demás, la necesito para mí también, por favor", agregó antes de agradecerle a todos los que la apoyan en este momento.

La respuesta de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Frente a las palabras de Barón, la secretaria de Cultura del Municipio, Liliana Peralta respondió a las acusaciones y comunicó cuáles fueron las razones por las que tomaron la decisión de reprogramar el show de la artista. Ante todo, se informó que el motivo principal tuvo que ver con "cuidar los fondos públicos", y agregó: "Lamentamos la ausencia de una reconocida artista como Jimena Barón en los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad, pero como Municipio debemos ser responsables y mostrar previsibilidad".

En el comunicado, desde el Municipio de Comodoro Rivadavia insistieron con que no tenían "certezas sobre su presencia", y por ese motivo tomaron los recaudos del caso: "Su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos y es nuestra obligación cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en este aniversario".

Por último, y con la intención de bajar el tono del debate, Peralta concluye: "Esperamos que su estado de salud sea el mejor y pronto poder recibirla en nuestra ciudad para que brinde un espectáculo de calidad como acostumbra habitualmente".

