Jimena Barón debutó como conductora y se mostró irónica por la ausencia de Nicole Neumann

Verónica Lozano y su reemplazo de algunas semanas por Jimena Barón encendió la polémica- cuando según lo publicado por Teleshow semanas atrás- Nicole Neumann no quería incorporarse al programa porque estaba todo mal con la actriz, ya que, tiempo atrás, su actual novio, Matías Tasín, había salido con la compositora de La tonta.

En ese marco y, enterada de los rumores, Nicole rompió el silencio en las redes sociales y aclaró que había arreglado de antemano con la producción del programa tomarse junto a sus hijas esos días de vacaciones.

Finalmente, este lunes, Jimena debutó como conductora de Cortá por Lozano y lo primero que hizo, luego de presentar los temas del día- fue referirse a la ausencia de Neumann.

"Me está faltando alguien. Había una rubia, que no es Lizy Tagliani. Vino hasta el viernes y hoy noto una ausencia importante. ¿Alguien me puede decir qué pasó con la señora Nicole Neumann? Quiero saber a qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia", disparó Barón.

"Me llegaron rumores de que no había buena onda, o mucha gracia, en mi reemplazo a la señora Verónica Lozano. Lo cual sería muy extraño porque yo en este mismo estudio le hice el gancho con mi ex, le está yendo muy bien, y sería muy raro pensar que hay una mala onda conmigo que encima soy generosa", bromeó luego.

"¿Cuál es la versión formal, chicos?", preguntó la actriz, y el periodista Nicolás Peralta le sacó la duda: "Tiene que ver con un trabajo internacional. Si todo avanza, esta semana te podemos dar indicios".

