Jimena Barón anunció que vuelve a la casa de Daniel Osvaldo: "Poné los ñoquis que..."

La cantante comunicó con humor que regresa a la casa de su ex, junto a su hijo Momo.

Hace menos de una semana, Jimena Barón regresó a su departamento luego de pasar parte de la cuarentena en la casa de Daniel Osvaldo, junto a su hijo en común, Morrison, la mascota y el hijo mayor del futbolista.

“No estoy embarazada. No volví con nadie”, fue lo primero que aseguró la cantante en un video que publicó el martes por la mañana en su cuenta de Instagram y en el cual explicó por qué volvió a su hogar.

“Estoy con un tratamiento en el hombro. Me lo lastimé, ayer me lo pincharon, y tengo que seguir yendo”, contaba Jimena sobre la terapia médica que está recibiendo por estos días. “Y está todo bien...”, agregó en alusión a la relación que mantiene con su ex.

Y tras haberse realizado los controles médicos correspondientes, Barón anunció con humor que regresa a la casa de Daniel Osvaldo.

"@daniosvaldobv, todo el viento a tu favor. Ese 'walicho' (gualicho) sí se puede ver", escribió la actriz en el video que subió a Instagram, en el que le avisa a Daniel que está camino a su casa en Banfield.

"Roberto (así llama a Osvaldo) vas a tener que asistirme, así que poné los ñoquis", dijo la artista. Y con buena onda, el futbolista vio la mención de Jimena, y le contestó: "Yo te asisto, Mabel (así llama a Barón)".

