Jimena Barón anticipó cómo será a la hora de evaluar ¿y se burló de otro jurado?

Jimena Barón está ansiosa por debutar como jurado de La Academia, el nuevo certamen que presentará Marcelo Tinelli en Showmatch. En su cuenta de Instagram, la intérprete de "La Tonta" contó que está muy entusiasmada por el rol que tendrá en el programa de El Trece.

"Me siento muy afortunada y estoy contenta por poder laburar de nuevo en televisión", afirmó la cantante, que será la encargada de evaluar el desempeño de los participantes junto a Ángel de Brito, Pampita y Hernán Piquín.

En las historias que subió a su Instagram, Jimena Barón trató de ensayar algunas de las devoluciones que se imagina dando en el certamen. "No me gustó", "No me convenció", "Ahh... ¿ya terminó", "Sos hermosa, pero sos sorda", "Bueno, hay que ir al médico a ver la parte sensorial", se la escucha repetir a la actriz en los videos, en una especie de prueba piloto de lo que será su modo de dirigirse a los concursantes.

En un momento, la intérprete de "La Cobra" se mostró un poco perdida con los nombres de los participantes, algo que ha ocurrido infinidad de veces en el pasado en el Bailando. "Hola... eh... Hola, Fe.... ¿cómo se llama?", bromeó, en lo que parecía ser una crítica para algún ex integrante del jurado de Showmatch. ¿Se inspiró a alguien o fue todo producto de su imaginación?

Más allá del humor, Jimena Barón advirtió que no va a tener piedad con los participantes del nuevo formato de Marcelo Tinelli. "Yo soy exigente conmigo y lo voy a ser con los demás", decretó.