Jimena Barón aguarda la evolución del forúnculo para saber si la deben operar

Jimena Barón viajó a Miami, Estados Unidos, para seguir trabajando en la grabación de sus nuevas canciones.

Sin embargo, una situación imprevista la tiene mal: tiene una dolorosa infección en la zona del mentón, que la registró y la compartió con sus seguidores de Instagram.

La cantante contó que después de pedir un médico y que este nunca llegase, tuvo que hacer una videollamada para que le vea el sector infectado.

"Me dio antibióticos porque tengo una infección. Fue un grano que mal flasheó, se infectó. Duele, tengo la piel caliente. Es una cosa insólita", indicó Barón.

En otras stories, Jimena continuó quejándose del mal momento que le está haciendo pasar esa infección. Igualmente tuvo momentos en que lo tomó con humor. "Forúnculo, mi nuevo álbum", escribió.

Lo cierto es que luego de hacerse ver por médicos, la cantante está a la espera de si deben operarla de esa infección en la zona del mentón.

"Trataron de drenarlo, no se pudo, salió un poco y ahora es como una roca. Así que estamos viendo cómo evoluciona a ver si me tengo que operar o no, lo cual no puedo creerlo", explicó la cantante.

Y además aclaró con humor el vínculo que tiene con su manager, Lucas Biren, ante algunos rumores de romance: "¿Te chapaste a Lucas?", le preguntó un seguidor.

Y ella contestó: "No, para nada. Le toqué un huevo el otro día, pero fue sin querer porque me tropecé".