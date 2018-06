Jey Mamonn: "Estuve con Tinelli y Mirtha, sólo me falta ir al living de Susana"

"Festilindo" y líder de una banda de rock. Todos esos caminos recorrió Juan Martín Rago hasta convertirse en Jey Mammon. Profesor de catequesis, pianista en la misa de Canal Siete, finalista dey líder de una banda de rock. Todos esos caminos recorrióhasta convertirse en





Sin lugar a duda, el humor es la herramienta que le permitió realizar la difícil transición del under a lo masivo.





En este último tiempo, se ha convertido en el confesor oficial de los famosos, que eligieron a su personaje de Estelita para contar todo lo que no se animan a decir frente a las cámaras.

"Bailando" y brilló en sus previas junto a Marcelo Tinelli. Como si fuera poco, hizo teatro con un nuevo unipersonal, "¿Quién es Jey Mammon?", con sus personajes desopilantes, la clásica entrevista de Estelita y sus canciones bajo la producción de DABOPE. "Me encanta hacer teatro, soy feliz haciendo el unipersonal y lo disfruto plenamente", señaló Jey durante el Facebook Live con PrimiciasYa.com que se hizo desde nuestra redacción. El año pasado, y tras varias oportunidades en las que se negó, participo en ely brilló en sus previas junto a. Como si fuera poco, hizo teatro con un nuevo unipersonal,, con sus personajes desopilantes, la clásica entrevista de Estelita y sus canciones bajo la producción de DABOPE.señaló Jey durante elconque se hizo desde nuestra redacción.

Al ser consultado sobre a quién le gustaría entrevistar, indicó: "A Susana me gustaría, porque Estelita nació un poco con ella; y a Marcelo ni hablar... Si son los dos juntos sería un golazo".





Y luego agregó: "Ir al programa de Susana me falta, siempre dije que era imposible que ella fuera a visitar a Estelita. Todavía no sé por qué no se dio lo de ir a su living. Es un espacio importante sin lugar a duda, independientemente de cualquier cosa. Ir a lo de Mirtha, Marcelo y Susana yo lo celebro, incluso para disentir o disertar".

"A Susana le mandé un mensaje el otro día ya que la vi a ella con su nieto Manuel en los Martín Fierro, y Manuel fue alumno mío de catequesis. No solo la China Suárez fue alumna mía sino que también él", reveló.





Sobre si volvería a participar del "Bailando", dijo: "Me gustaría volver, pero no sé si este año. Igual contesto esta pregunta aunque no me han llamado. Estoy trabajando para un proyecto propio en televisión estoy muy entusiasmado con eso. Es el paso que me gustaría dar, pero por ahora estoy con eso viendo si se concreta".





¡Mirá la entrevista completa con Jey Mamonn!





