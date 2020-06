Jey Mammon y Walter Queijeiro se cruzaron en las redes: "De qué hablabas si no era de sexualidad?"

El fin de semana, Diego Ramos habló por primera vez de su intimidad y contó que está en pareja hace dos años con Mauro.

El actor siempre fue muy reservado en cuanto a su sexualudad pero a los 47 años decidió romper el silencio y contar lo que le sucede.

“Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Tengo una vida muy común”, dijo el actor en el ciclo “Podemos Hablar”, Telefe.

En “Bendita”, el ciclo que conduce Beto Casella por El Nueve, retomaron el tema y el psicólogo Gabriel Castaña lo analizó: “Diego dijo una de las frases más profundas que escuché últimamente en la televisión. ‘Yo no elijo lo que soy, pero estoy muy orgulloso de serlo'. Fue brillante porque además le da un mensaje espectacular a la comunidad homosexual”.

En respuesta a esto, Walter Queijeiro cuestionó: “La verdad es que yo no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es”.

Ante la oposición de sus compañeros que cuestionaron su comentario, el periodista volvió a decir: “En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente… Entonces, la pregunta que habría que hacerle ‘si usted no eligió lo que es, ¿qué sería de poder decidir?’. Sería una buena pregunta”.

LEER MÁS: El desafortunado comentario de Walter Queijero sobre la sexualidad de Diego Ramos

Ante esto, entonces Castaña lo hizo reflexionar: “No, Walter. Es al revés. ¿Vos elegiste tu heterosexualidad, Walter?”. “Yo decido lo que soy todos los días”, respondió el panelista.

Ante la repercusión que tuvo su testimonio, Jey Mammon le envió un mensaje al periodista deportivo desde Twitter: "Hola @wqueijeiro te respondo desde mi perspectiva humildemente notando tu inquietud Si yo hubiese podido elegir hubiese elegido ser heterosexual. Nadie busca en su sano juicio que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen Somos. No elegimos Orgullosas/os de ser. Abrazo".

LEER MÁS: Florencia de la V sobre los dichos de Walter Queijeiro: "Esto es violencia de género"

Ahí, Queijeiro contestó: "Amigo @JEYMAMMON , udes lo llevan siempre para al lado de la sexualidad. Yo no hacía referencia a eso. Entonces habría que sacar el concepto de "deconstrucción", pues según vos no se puede cambiar algo que estar prefijado de antemano. Saludos cordiales".

"Hola Walter quienes son “ustedes” y que es “eso” ? Y de que hablabas si no era de sexualidad ? Entendí que era la bajada del informe de Ph con Diego Ramos perdón si no era eso que garrón me equivoque saludos cordiales!", retrucó el humorista.