Guillermo "El Pelado" López estará ausente por casi un mes de la televisión debido a una operación y su lugar al aire fue ocupado momentáneamente por Jey Mammon.





"Todo por hoy", El Nueve, fue sometido a una cirugía y evoluciona muy bien, aunque debe permanecer en reposo. El conductor de, fue sometido a una cirugía y evoluciona muy bien, aunque debe permanecer en reposo.

Hace unos días se anunció que El Pelado iba a ausentarse de la conducción de su programa durante un mes. Luego se supo que el conductor se debió tomar ese descanso ya que tenía que pasar por el quirófano.





López fue operado de una obstrucción urinaria y aunque la cirugía resultó exitosa, deberá hacer reposo durante unas semanas más. Jey Mammon, bajo su personaje de Estelita, tomó las riendas del ciclo nocturno.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Jey contó: "Yo ya sabía que era por un tema de salud, me convocaron por esa premisa ya que Guille se tenía que operar. Desde el día uno lo supe, de hecho lo hablé con él".





Y luego agregó: "Como el programa se formateo de entrevistas y la idea fue llevar a Estelita para hacer los mano a mano. Si bien es lo que venía haciendo en teatro, mi universo no se termina ahí. La idea es abrir mucho más el juego al margen del personaje. Si pudiera aparecer Jey u otros personajes, me parecería bien".





"Celebro y me pone feliz la repercusión que han tenido las entrevistas como la de Beto Casella o Esmeralda Mitre, es un poco lo que sucedía en el teatro. Por eso me siento cómodo jugando a este juego que nos propusimos. Siento que es ella la que está conduciendo y haciéndose cargo del programa, siento que yo no estoy haciendo nada y que todo como que lo hace ella", remarcó Mammon.





Por último, indicó: "Estoy muy agradecido al canal y a la productora Mandarina por esta oportunidad y me tratan muy bien. Me gusta mucho hacer televisión, me divierte y la paso muy bien".